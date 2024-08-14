Губерниев прокомментировал завершение Олимпиады-2024 в Париже

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о прошедших Олимпийских играх – 2024 в Париже.

«Вот ведь интересно, Олимпиада в Париже уже стала историей, но прошедшие игры всё ещё будоражат умы россиян!!! А ведь телетрансляций из Франции не было!!! Но все усиленно следили и продолжают обсуждать!!! А это значит – нам Олимпиада интересна!!! Мне спортивная составляющая игр понравилась очень, косяки организаторов общеизвестны… А раздражение – эмоция приятная… Главное – нет равнодушных… Как, например, и к моему скромному творчеству…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Олимпиада в Париже проходила с 27 июля по 11 августа. Всего на Играх разыгрывалось 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На Играх в Париже выступили 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

Скандалы вокруг Олимпиады-2024: