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Знаменосец сборной Италии Грегорио Пальтриньери сломал локоть на церемонии закрытия ОИ

Знаменосец сборной Италии Грегорио Пальтриньери сломал локоть на церемонии закрытия ОИ
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Итальянский пловец олимпийский чемпион 2016 года Грегорио Пальтриньери, выбранный знаменосцем своей сборной на церемонии закрытия Игр в Париже, сломал локоть на мероприятии.

«Вечером на церемонии закрытия я сломал локоть. Правда, не во время шествия с флагом. Уже провели операцию. Скоро вернусь в строй», — написал Пальтриньери в своём аккаунте в социальных сетях.

29-летний Пальтриньери на Олимпиаде в Париже завоевал две медали в плавании вольным стилем — серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м. Итальянец также является олимпийским чемпионом 2016 года в плавании вольным стилем на дистанции 1500 м, на Играх в Токио-2020 на его счету бронза в плавании на открытой воде.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа.

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