Горнолыжница Микаэла Шиффрин назвала лучших спортсменов из США на ОИ-2024

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин поделилась впечатлениями от посещения летних Игр в Париже.

«Это фантастика. Я пробыла здесь четыре дня, а вечером смотрела соревнования по лёгкой атлетике. Я никогда не была на Олимпийских играх в качестве зрителя, всегда участвовала в соревнованиях сама. Теперь это был действительно потрясающий опыт. Я просто люблю лето, в том числе и как спортсменка зимних видов спорта.

Увидеть Сидни Маклафлин-Леврон и то, как она установила свой мировой рекорд и стала олимпийской чемпионкой, было по-настоящему особенным. Или встретить Симону Байлз и просто поболтать с ней о её переживаниях.

Победа — это то, к чему вы стремитесь, и именно в этот момент возникают эти прекрасные эмоции. Я всегда говорила: не плачь, это просто победа в конце концов. Но, когда я увидела слёзы Маклафлин-Леврон, тоже заплакала.

Из моих соотечественников я бы выделила Маклафлин-Леврон, Габби Томас, Симону Байлз и Кэти Ледеки, но на самом деле можно было бы назвать всех», — приводит слова Шиффрин Eurosport.

25-летняя Сидни Маклафлин-Леврон выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Париже в беге на 400 м и в эстафете 4х400 м. 27-летние Байлз и Габби Томас стали обладательницами трёх высших наград в Париже. Симона победила в индивидуальном и командном первенствах и в опорном прыжке. Также она завоевала серебро Игр-2024 в вольных упражнениях. Её ровесница первенствовала в беге на 200 м и в легкоатлетических эстафетах 4x100 и 4х400 м. Пловчиха Кэти Ледеки первенствовала в заплывах на 800 м и 1500 м вольным стилем и взяла серебро в эстафете 4x200 м в/c.