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Алексей Коровашков рассказал о взаимной реакции россиян и украинцев при встречах на ОИ

Алексей Коровашков рассказал о взаимной реакции россиян и украинцев при встречах на ОИ
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Бронзовый призёр Олимпиады-2012 российский каноист Алексей Коровашков рассказал о встречах с украинскими спортсменами на Играх в Париже.

«С украинскими гребцами пересекались на соревнованиях. Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — приводит слова Коровашкова «Матч ТВ».

Алексей Коровашков и Захар Петров на Олимпийских играх — 2024 в Париже заняли четвёртое место в финале соревнований каноэ‑двоек на дистанции 500 м.

Олимпиада в Париже проходила с 27 июля по 11 августа. Всего на Играх разыгрывалось 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года было представлено 32 вида спорта. На Играх в Париже выступили 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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