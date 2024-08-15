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В Австралии обвиняют скандальную брейк-дансершу в подтасовке на ОИ-2024

В Австралии обвиняют скандальную брейк-дансершу в подтасовке на ОИ-2024
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В Австралии создали петицию с требованиями публичных извинений за выступление брейк-дансерши Рэйчел Ганн и главы делегации Австралии на Олимпийских играх — 2024 в Париже Анны Мирес, обвинив их в распространении лжи и неэтичном поведении на Играх. Петиция обвиняет Ганн в манипулировании процессом отбора и ставит под сомнение целостность её участия в Играх.

«Петиция разжигает ненависть в обществе, не имея под собой никакой фактической основы. Это ужасно. Ни один спортсмен, представлявший свою страну на Олимпийских играх, не должен подвергаться такому обращению, и мы поддерживаем доктора Ганна и Анну Мирес в этот момент», — приводит слова главы АОК Мэтта Кэррола Daily Mail.

Почти 50 000 человек подписали петицию на сайте change.org с момента её создания в понедельник. Никаких доказательств, подтверждающих утверждения петиции, предоставлено не было.

В австралийском олимпийском комитете (AOC) заявили, что отборочные соревнования по брейкингу оценивала комиссия, отобранная Всемирной федерацией танцевального спорта, в состав которой вошли «девять независимых международных судей».

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