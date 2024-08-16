Чайлз выступила с заявлением о решении CAS по протесту США на Олимпиаде

Американская гимнастка Джордан Чайлз высказалась о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию о присуждении бронзы Олимпиады румынской гимнастке.

«Я потрясена той любовью, которую получилf за последние несколько дней. Я также невероятно благодарна своей семье, товарищам по команде, тренерам, болельщикам, USAG и USOPC за их неизменную поддержку в это трудное время. Отмечая свои олимпийские достижения, я услышал ошеломляющую новость о том, что у меня отобрали бронзовую медаль. Я была уверена в апелляции, поданной USAG, которая предоставила убедительные доказательства того, что мой результат соответствовал всем правилам. Эта апелляция была отклонена. У меня нет слов. Это решение кажется несправедливым и является серьёзным ударом не только для меня, но и для всех, кто его принял. В довершение всего, незапланированные нападки на расовой почве в социальных сетях являются неправильными и крайне болезненными. Я вложила всё своё сердце и душу в этот вид спорта и очень горжусь тем, что представляю свою культуру и свою страну.

Я никогда не отступлю от своих принципов честной конкуренции, стремления к совершенству, соблюдения спортивного мастерства и правил, которые диктуют справедливость. Я горжусь тем, что болею за всех, независимо от команды или страны. Обретение радости вновь стало культурным сдвигом, и мне нравится видеть, как другие принимают это.

Сейчас я переживаю один из самых сложных моментов в моей карьере. Поверьте мне, когда я говорю, что у меня их было много. Я подойду к решению этой задачи так же, как и к другим, и приложу все усилия, чтобы справедливость восторжествовала. Я верю, что в конце этого пути люди, стоящие у власти, поступят правильно», — написала Чайлз в своей социальной сети.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу. Позже СAS удовлетворил заявление Румынии пересмотреть медали на ОИ и оставил США без бронзы.

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