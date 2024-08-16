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Австралийская брейкерша: прошу прессу прекратить преследовать мою семью и друзей

Австралийская брейкерша: прошу прессу прекратить преследовать мою семью и друзей
Рэйчел Ганн
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Австралийская брейкерша Raygun (Рэйчел Ганн) ответила на критику в свой адрес и попросила прекратить преследовать её семью и друзей после выступления на Олимпиаде-2024. В групповом раунде соревнований спортсменка не получила ни одного балла от судей, а её выступление разлетелось по интернету.

«Я не думала, что моё участие в Олимпиаде откроет дверь такой большой откровенно разрушительной ненависти. Я поехала на Олимпийские игры, и мне было весело. Но я отнеслась к этому серьёзно. Усердно работала над подготовкой к Олимпиаде и выложилась на полную. Для меня было большой честью представлять команду Австралии.

Мне бы очень хотелось попросить прессу прекратить преследовать мою семью, моих друзей, австралийское брейк-сообщество и сообщество уличных танцев», — заявила спортсменка в социальных сетях.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

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