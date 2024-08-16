«Она одна из нас». Титмус — о поддержке скандальной брейкдансерши Ганн на ОИ-2024

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус выразила свою поддержку австралийской спортсменке Рэйчел Ганн, которая подверглась беспощадным нападкам в социальных сетях после её неудачного выступления на Олимпиаде в Париже.

«Нужно поставить себя на её место. Мы все уверены, что она поехала туда и сделала всё возможное, она не собиралась ехать на Олимпиаду и не показать всё, на что способна.

Если бы это случилось со мной и я бы подверглась такой критике, я бы была очень расстроена и убита горем. Она одна из нас, она наш товарищ по команде, она в олимпийской сборной Австралии, поэтому мы все её окружали.

В последний вечер очереди к автобусам из деревни растянулись на четыре часа. Мы просто стояли на дороге и ждали, каждые 30 минут немного продвигаясь вперед.

Поэтому, пока мы ждали, мы устроили что-то вроде круга для брейк-данса, поставили колонки и проложили ей небольшую дорожку. Она танцевала кенгуру, а все вокруг неё крутились и пытались её рассмешить и заставить её почувствовать себя любимой», — приводит слова Титмус Daily Mail.

Напомним, Ганн — 36-летняя преподавательница университета, имеющая докторскую степень в области культурологии. На Олимпиаде в Париже австралийка не смогла потягаться со своими соперницами, не набрав ни одного очка ни в одном из трёх поединков. Но её выступление стало популярным в интернете из-за движений, несвойственных брейк-дансу.