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Шишкарёв — о гандболе на ОИ-2024: норвежки вышли бы против нас с дрожащими коленками

Шишкарёв — о гандболе на ОИ-2024: норвежки вышли бы против нас с дрожащими коленками
Сергей Шишкарёв
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Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв подвёл итоги олимпийского турнира по гандболу. Функционер считает, что женская сборная России могла бы навязать борьбу в финале Олимпиады-2024 сборной Норвегии.

«Как я и предсказывал, в финале женского олимпийского турнира встретились сборные Норвегии и Франции, и победили в этом противостоянии скандинавские гандболистки. Никто не смог их остановить. Единственная команда, которая делала это на регулярной основе, – сборная России. Если бы мы играли на этой Олимпиаде, норвежки вышли бы против нас с дрожащими коленками. Самым ценным игроком Олимпиады в Париже могла бы стать не Катрин Лунде, которую мы, кстати, приглашали в ЦСКА, а Анна Вяхирева. Или Елена Михайличенко – одна из лучших на сегодняшний день гандболисток в мире», — приводит слова Шишкарёва ФГР со ссылкой на «Матч ТВ».

Напомним, золото ОИ-2024 в женском турнире завоевала сборная Норвегии, серебро у Франции, а бронза у Дании.

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