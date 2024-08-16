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Шишкарёв: глава Международной федерации гандбола жалеет об отсутствии России на ОИ-2024

Шишкарёв: глава Международной федерации гандбола жалеет об отсутствии России на ОИ-2024
Сергей Шишкарёв
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Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал о том, что в международной федерации сожалеют об отсутствии российских команд на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы обменялись тёплыми письмами с президентом Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой. Я поздравил его с успешным проведением гандбольного олимпийского турнира. Он получился очень зрелищным, была зафиксирована рекордная посещаемость. Хассан Мустафа выразил сожаление, что сборной России не было на Олимпиаде в Париже. На этот раз никто не помешал норвежкам одержать победу. Мустафа надеется, что на следующих Олимпийских играх наша команда будет выступать и бороться за золотые медали», — приводит слова Шишкарёва ФГР со ссылкой на «Матч ТВ».

Напомним, золото ОИ-2024 в женском турнире завоевала сборная Норвегии, серебро у Франции, а бронза у Дании.

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