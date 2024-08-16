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Китайская гимнастка Яцинь Чжоу вернулась к работе официанткой после медали ОИ-2024

Китайская гимнастка Яцинь Чжоу вернулась к работе официанткой после медали ОИ-2024
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Китайская гимнастка Яцинь Чжоу вернулась к работе официантки в семейной лапшичной после того, как завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже в финале упражнений на бревне.

Гость ресторана заснял гимнастку, обслуживающую клиентов. Пользователи соцсетей отметили, что, несмотря на высокие результаты в спорте, Яцинь не забывает про мать и отца, которым нужна помощь.

Яцинь Чжоу запомнилась зрителям на Олимпиаде в Париже своей реакцией на итальянских спортсменок, которые по традиции прикусили свои медали.

Напомним, в финале упражнений на бревне первое и третье место заняли итальянские спортсменки Алисе Д’Амато с результатом 14.366 и Манила Эспозито (14.000). Семикратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз из-за ошибки заняла только пятое место.

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