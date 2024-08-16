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Петиция против Рэйчел Ганн была отозвана после возмущения Олимпийского комитета Австралии

Петиция против Рэйчел Ганн была отозвана после возмущения Олимпийского комитета Австралии
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Петиция в отношении Рэйчел Ганн и главы олимпийской делегации Австралии Анны Мирес была отклонена после того, как Австралийский олимпийский комитет (АОК) осудил её как клеветническую и оскорбительную. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы серьёзно относимся к таким вопросам и удаляем любой контент, который нарушает эти стандарты, чтобы защитить наших пользователей и поддержать целостность нашего сообщества», — приводит текст заявления Сhange.org The Guardian.

Петиция была отмечена как дезинформация и удалена с сайта Change.org. В петиции, собравшей более 45 тыс. подписей, были повторены ложные утверждения о процессах AOC, распространявшиеся в Интернете.

Председатель AOC Мэтт Кэрролл заявил, что это равносильно издевательствам и преследованиям и содержит ложь, призванную разжечь ненависть. В четверг, 15 августа, AOC написала Change.org, требуя отозвать петицию.

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