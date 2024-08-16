Румынка Барбосу получила бронзу ОИ-2024 после пересмотра медалей в гимнастике

Румынская гимнастка Ана Барбосу получила бронзовую медаль Олимпийских игр — 2024 после пересмотра результатов в вольных упражнениях.

Фото: Олимпийский комитет Румынии

Торжественное вручение награды 18-летней спортсменке прошло в Румынии. Медаль Барбосу вручили Октавиан Морариу, член Международного олимпийского комитета, и Михай Ковалиу, президент Олимпийского и спортивного комитета Румынии.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу. Позднее СAS удовлетворил заявление Румынии пересмотреть медали на ОИ и оставил США без бронзы.