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Румынка Барбосу получила бронзу ОИ-2024 после пересмотра медалей в гимнастике

Румынка Барбосу получила бронзу ОИ-2024 после пересмотра медалей в гимнастике
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Румынская гимнастка Ана Барбосу получила бронзовую медаль Олимпийских игр — 2024 после пересмотра результатов в вольных упражнениях.

Фото: Олимпийский комитет Румынии

Торжественное вручение награды 18-летней спортсменке прошло в Румынии. Медаль Барбосу вручили Октавиан Морариу, член Международного олимпийского комитета, и Михай Ковалиу, президент Олимпийского и спортивного комитета Румынии.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу. Позднее СAS удовлетворил заявление Румынии пересмотреть медали на ОИ и оставил США без бронзы.

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