Правительство Ботсваны объявило о сборе денег для призёров Олимпиады-2024

Правительство Ботсваны объявило создании фонда для «облегчения финансовых взносов, направленных на вознаграждение за выдающиеся выступления сборной» на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Об этом сообщает L'Equipe.

Правительством был опубликован номер счёта, на который желающие могут осуществлять денежные переводы для одного спортсмена или для всей команды. Эта идея не вызвала одобрения у граждан Ботсваны. Отмечается, что в стране высокий уровень безработицы (25%), по индексу человеческого развития (ИЧР) Боствана занимает лишь 100-е место в мире из 188.

На Олимпиаде в Париже легкоатлет Летсиль Тебого выиграл первое в истории страны золото Олимпийских игр, победив на дистанции 200 м. В эстафете 4х100 м мужская сборная Ботсваны завоевала серебряную медаль.