Захарова высказалась о заявлениях Баха о гендерной идентичности спортсменов-олимпийцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах использовал своё служебное положение и Олимпийские игры — 2024 в Париже для продвижения неолиберальных подходов к «инклюзивности».

«Достойно сожаления, что президент МОК Томас Бах использовал своё служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, сколько для продвижения неолиберальных подходов к «инклюзивности».

Свои сомнительные решения по допуску некоторых боксёров-женщин на олимпийский турнир Томас Бах пытался прикрыть неоднозначными комментариями по гендерной тематике и откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса. Он говорил об отсутствии научного способа отличить женщину от мужчины. Не знаем, какие «достоверные научные данные» нужны г-ну Баху – бывшему спортсмену и международному чиновнику – для этого.

До сих пор у здравомыслящей части человечества никаких вопросов по гендерной теме не возникало. В мире есть только два пола – мужской и женский. Как следствие, существуют мужские и женские спортивные состязания. Попытки Т.Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в Олимпийские игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату», — говорится в ответе Захаровой на сайте МИД.