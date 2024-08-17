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Американский рэпер Доктор Дре заявил о желании участвовать в стрельбе из лука на ОИ-2028

Американский рэпер Доктор Дре заявил о желании участвовать в стрельбе из лука на ОИ-2028
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Американский рэпер и продюсер Доктор Дре заявил, что он «серьёзно» настроен участвовать в соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе (США)

«Я пытаюсь принять участие в Олимпиаде 2028 года. Абсолютно серьёзно. На самом деле начал увлекаться стрельбой из лука ещё в средней школе. Остановился на некоторое время, а потом мой сын купил мне установку, не помню, было ли это на мой день рождения, или на День отца, или на что-то в этом роде, поэтому я установил её у себя на заднем дворе. Установил её у себя на заднем дворе, и слышал, что для участия в Олимпиаде требуется 77 футов. Я тренируюсь на 90», — приводит слова американца Entertainment Tonight.

Доктор Дре, настоящее имя которого Андре Ромелл Янг, выступил в Лос-Анджелесе во время церемонии закрытия Парижских игр, представив совместно с давним соавтором Снуп Доггом превью калифорнийского колорита, который будет представлен на мероприятии 2028 года.

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