Ребека Андраде оригинальным способом показала медали, завоёванные на Олимпиаде-2024

Бразильская гимнастка олимпийская чемпионка Ребека Андраде на своей странице в социальных сетях выложила оригинальное фото с медалями, которые она завевала на Олимпиаде в Париже.

Спортсменка сфотографировалась со спины, перебросив награды через плечо.

Фото: Из личного архива гимнастки

25-летняя Андраде на Олимпийских играх — 2024 завоевала одну золотую медаль (в вольных упражнениях), две серебряные награды (в индивидуальном многоборье и опорном прыжке) и бронзу в командном первенстве.

Олимпийская команда Бразилии на Играх-2024 завоевала в общей сложности девять медалей, причём четыре из них на счету Ребеки Андраде.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались от выступления в нейтральном статусе.