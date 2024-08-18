Борец из Кубы высунулся с флагом из самолёта, когда возвращался с Олимпиады-2024

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес высунулся с национальным флагом из кабины пилота при посадке самолёта, когда возвращался с Олимпийских игр в Париже. На Олимпиаде-2024 кубинец стал пятикратным олимпийским чемпионом.

41-летний Михаин Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Он -рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов. На Играх в Париже борецобошёл по этому показателю фехтовальщика Рамона Фонста. Также Лопес является обладателем пяти золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2009, 2010, 2014).

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.