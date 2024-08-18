Стало известно, сколько интернет-оскорблений в адрес спортсменов выявлено на ОИ-2024

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что за время проведения Олимпийских игр в Париже обнаружено более 8,5 тыс. оскорбительных сообщений в интернете, направленных против спортсменов.

«Во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году спортсмены подарили нам незабываемые моменты. Они продемонстрировали миру, как на самом деле выглядит расширение границ человеческих способностей, а также продемонстрировали значимость уважения и дружбы. Однако вызывает глубокую тревогу то, что мы также стали свидетелями значительного объёма преследований, оскорблений и нападений, особенно в интернете, направленных на спортсменов и членов их окружения. Слишком много спортсменов подверглись этим нападкам, несмотря на то что они продемонстрировали свои лучшие качества на игровом поле и полностью соблюдали правила соревнований.

Мы глубоко опечалены тем, что во время Олимпиады было опубликовано более 8500 целевых оскорбительных сообщений, которые были проверены и переданы на более высокий уровень для дальнейших действий. Как представители спортсменов мы самым решительным образом осуждаем все формы нападений и притеснений, независимо от мнения, которого можно придерживаться по поводу конкретных решений. Мы искренне выражаем наше полное сочувствие и поддержку спортсменам и людям, пострадавшим от этого неприемлемого поведения. Эти спортсмены заслуживают гораздо большего уважения за свои достижения», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Ранее стало известно, что алжирская боксёрша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, подала жалобу в парижскую прокуратуру в связи с травлей в интернете. Днём ранее спортсменка стала олимпийской чемпионкой по боксу в весовой категории до 66 кг.

2 августа прокуратура Парижа начала расследование из-за киберугроз в отношении художественного руководителя церемонии открытия Олимпийских игр Тома Жолли. Он подал жалобу из-за угроз в социальных сетях, которые связаны с его ошибочно предполагаемым израильским происхождением и сексуальной ориентацией.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.