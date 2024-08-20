Российская спортсменка раскритиковала финал в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024

Российская легкоатлетка Полина Кнороз оценила как катастрофичную ситуацию во время финала женских прыжков с шестом на Олимпиаде-2024. Во время финала победительнице соревнований австралийской спортсменке Нине Кеннеди долгое время не разрешали совершать попытку на 4.95 м. Кеннеди выиграла Олимпиаду, но в итоге остановилась на высоте 4.90 м.

«Я смотрела в прямом эфире трансляцию женского турнира по прыжкам с шестом из олимпийского Парижа. То, что во время тех состязаний произошло, иначе как катастрофой назвать нельзя. Допустив огромную задержку, организаторы сделали всё, чтобы Нина Кеннеди не продолжала дальше прыгать. Это просто ужас, сделать на таких высотах такую огромную паузу в ситуации, когда спортсмен на адреналине способен прыгать ещё выше, мне очень обидно было за Нину», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские легкоатлеты не были допущены до участия.