Российский гимнаст Давид Белявский оценил уровень конкуренции на Олимпиаде-2024 в Париже

Олимпийский чемпион 2020 года Давид Белявский поделился мнением относительно уровня конкуренции на олимпийском турнире по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024 в Париже.

– Какие впечатления?

– В целом спортсмены показали тот же уровень, что был в Токио. В том плане, что, пока нас нет, сильно никто вперёд не убежал.

– Отсутствие сборной России сказалось на конкуренции?

– В розыгрыше медалей точно сказалось. Мы бы боролись во всех снарядах за призовые места, — приводит слова Белявского Metaratings.

Ранее китайский гимнаст Цзинюань Цзоу стал победителем в финале в упражнениях на параллельных брусьях в рамках Олимпиады-2024. Спортсмен получил от судей 16,200 балла. Серебро завоевал украинский гимнаст Илья Ковтун (15,500). Бронзовая награда досталась также китайцу — Чжан Бохэну.