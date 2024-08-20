Белявский — о россиянах на ОИ-2024: я их не поддерживал. Даже не следил, кто поехал

Гимнаст Давид Белявский заявил, что не поддерживал тех российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

– Поддерживали или болели за них?

– Не поддерживал. Я даже не следил, кто поехал. Только следил за теннисом. Дочь им занимается, и этот вид спорта более-менее интересен.

– В России во время Игр информационное поле разделилось на два лагеря: поддерживать спортсменов или критиковать. Вы на какой стороне?

– Ни на какой. Я не поддерживаю спортсменов, которые поехали в Париж, но и также не осуждаю их. Это их выбор. Я, как вы знаете, не поехал, — приводит слова Белявского Metaratings.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже серебро завоевали российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в женском парном разряде.