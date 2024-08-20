Белявский: если Байлз разрешают употреблять препараты, то это уже не считается допингом

Российский гимнаст Давид Белявский считает, что без употребления разрешённых препаратов Симона Байлз не смогла бы претендовать на высокие места в Париже-2024. Спортсмен привёл в пример неудачное выступление американки на Играх-2020 в Токио.

– Мы видели её в Токио. Какой там был феномен? В Японии она взяла серебро и бронзу и осталась без золотых медалей. Да, в Париже выиграла три золотых. Но я не считаю её какой-то невероятной спортсменкой.

– Почему? Ведь не каждому удаётся выиграть семь золотых медалей Олимпиады.

– У Байлз ведь проблемы со здоровьем, и она употребляет разрешённые ей препараты. А в Японии эти препараты были запрещены, и как она там выступила? Без золотых медалей.

– Верите, что она употребляет допинг?

– Нет-нет, это не допинг. Ей же разрешают это употреблять. А если разрешают, значит, не считается за допинг.

– Но эти препараты больше связаны с психотропными веществами. Как это помогает в спортивной гимнастике?

– Как видим, сильно помогает. Давайте посмотрим на её выступления в Токио и сейчас, в Париже, — приводит слова Белявского Metaratings.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.