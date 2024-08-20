Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Белявский: если Байлз разрешают употреблять препараты, то это уже не считается допингом

Белявский: если Байлз разрешают употреблять препараты, то это уже не считается допингом
Симона Байлз
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гимнаст Давид Белявский считает, что без употребления разрешённых препаратов Симона Байлз не смогла бы претендовать на высокие места в Париже-2024. Спортсмен привёл в пример неудачное выступление американки на Играх-2020 в Токио.

– Мы видели её в Токио. Какой там был феномен? В Японии она взяла серебро и бронзу и осталась без золотых медалей. Да, в Париже выиграла три золотых. Но я не считаю её какой-то невероятной спортсменкой.

– Почему? Ведь не каждому удаётся выиграть семь золотых медалей Олимпиады.
– У Байлз ведь проблемы со здоровьем, и она употребляет разрешённые ей препараты. А в Японии эти препараты были запрещены, и как она там выступила? Без золотых медалей.

– Верите, что она употребляет допинг?
– Нет-нет, это не допинг. Ей же разрешают это употреблять. А если разрешают, значит, не считается за допинг.

– Но эти препараты больше связаны с психотропными веществами. Как это помогает в спортивной гимнастике?
– Как видим, сильно помогает. Давайте посмотрим на её выступления в Токио и сейчас, в Париже, — приводит слова Белявского Metaratings.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме
Российский гимнаст Давид Белявский оценил уровень конкуренции на Олимпиаде-2024 в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android