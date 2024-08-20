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Тренер сборной России по волейболу — об ОИ-2024: своим характером меня удивила Франция

Тренер сборной России по волейболу — об ОИ-2024: своим характером меня удивила Франция
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Главный тренер сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал итоги волейбольного турнира на Олимпийских играх в Париже.

– Я смотрел много игр, практически весь плей-офф. В целом, конечно, разочаровала Аргентина на групповом этапе. Я ожидал большего от бронзовых медалистов прошлых Олимпийских игр. У аргентинцев совсем не ладилась игра. Сборные США и Франции меня приятно удивили, отлично набирали ход – мне понравились эти команды. Словения сыграла на своём уровне, итальянцы ожидаемо хорошо начали турнир, но в стыковых матчах не хватило уверенности.

– Кто больше всего удивил вас своим выступлением?
– Франция удивила меня своим характером. Понятное дело, что они играли дома, но они прошли и Лигу наций, и Олимпиаду не без проблем. Они смогли с ними справиться, поэтому удивили меня. В отрицательном плане меня поразила Италия, — приводит слова Брянского Metaratings.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Золото Игр досталось французским волейболистам, серебро Польше, а бронзу забрали спортсмены из США.

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