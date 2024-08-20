Си Цзиньпин встретился с олимпийской сборной Китая

Президент Китая Си Цзиньпин встретился с олимпийцами, которые защищали цвета Поднебесной на Играх-2024 в Париже (Франция).

Сборная Китая заняла второе общекомандное место, отдав первенство в медальном зачёте в день закрытия Олимпиады. На счету китайцев 91 медаль (40-27-24). Неофициальный медальный зачёт Олимпийских игр 2024 года выиграла сборная Соединённых Штатов (40-44-42), а тройку сильнейших замкнула сборная Японии (20-12-13).

Отметим, китайская пловчиха Чжан Юйфэй стала рекордсменом по количеству медалей среди спортсменов на Олимпийских играх — 2024. Спортсменка выиграла шесть медалей (одна серебряная, пять бронзовых).

Напомним, в этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.