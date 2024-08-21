Журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер заявил, что при участии в Олимпиаде-2024 российской сборной в полном составе Франция не смогла бы завоевать такое количество наград. Страна-хозяйка Игр заняла пятое место в итоговом медальном зачёте, выиграв 64 медали.

«Во французских СМИ почти полное отсутствие комментариев про российских спортсменов, потому что почти все исключительно проукраинские. Со спортивной точки зрения некоторые СМИ, в том числе L'Equipe, отмечали тот факт, что Франция наверняка не завоевала бы столько медалей, если бы присутствовала настоящая сборная России на Олимпийских играх в Париже. Подавляющее большинство французов сочли нормальными меры, применённые к россиянам: флаг, гимн и так далее», – приводит слова Леклера Metaratings.

Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа.