Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Глава ОКР: Олимпиаду нельзя назвать полноценной и справедливой без участия россиян

Глава ОКР: Олимпиаду нельзя назвать полноценной и справедливой без участия россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об Играх 2024 года в Париже.

«По поводу Игр во Франции мнений достаточно много, есть позитивные, есть негативные. Моя личная позиция — Олимпиаду без участия олимпийской команды России с лучшими спортсменами мира в целом ряде дисциплин ни полноценной, ни справедливой назвать нельзя.

К сожалению, политический заказ одержал в Международном олимпийском комитете победу над честными спортивными принципами и духом олимпизма как уникального объединяющего страны и народы явления. Поэтому для нас эта парижская страница — пустая, без текста, и она перевернута», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, на Играх в Париже выступало 15 россиян. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Олимпиады-2024. 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.

Материалы по теме
Поздняков считает, что президент МОК Томас Бах не смог преодолеть политическое давление

Скандалы вокруг Олимпиады-2024:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android