Глава ОКР: Олимпиаду нельзя назвать полноценной и справедливой без участия россиян

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об Играх 2024 года в Париже.

«По поводу Игр во Франции мнений достаточно много, есть позитивные, есть негативные. Моя личная позиция — Олимпиаду без участия олимпийской команды России с лучшими спортсменами мира в целом ряде дисциплин ни полноценной, ни справедливой назвать нельзя.

К сожалению, политический заказ одержал в Международном олимпийском комитете победу над честными спортивными принципами и духом олимпизма как уникального объединяющего страны и народы явления. Поэтому для нас эта парижская страница — пустая, без текста, и она перевернута», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, на Играх в Париже выступало 15 россиян. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Олимпиады-2024. 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.

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