Винер: раньше вместо гимна был первый концерт Чайковского, а сейчас — похоронный марш

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер вновь прокомментировала выступление российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Уже в феврале я сказала, что мы не можем так унижаться, выступая без гимна и флага. Раньше у нас вместо гимна хотя бы был первый концерт Чайковского. Это гениальная музыка. Сейчас же они дали для России что‑то похожее на похоронный марш. Мы не имеем права так выступать. Раньше самой популярной песней на чемпионатах мира и Европы был гимн России. Из девяти золотых медалей мы всегда выигрывали по восемь. Было море российских флагов, скандирования «вперёд, Россия»… Сейчас же это уже не те медали, потому что нужно подписывать какие‑то документы для выезда на соревнования. Нынешние Олимпийские игры это уже не «Быстрее. Выше. Сильнее». Как быть с этим постулатом, если не выступают сильнейшие спортсмены?» — сказала Винер на форуме «Территории смыслов».

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.