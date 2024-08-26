Певица Ая Накамура ответила хейтерам, осудившим её выступление на церемонии открытия ОИ

Французская певица Ая Накамура прокомментировала споры вокруг её выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Протокол (Олимпийских игр) был очень напряжённым. Но это не самое страшное, когда начались споры, если честно, совершенно не ожидала этого. Когда мне предложили поучаствовать в мероприятии, даже не знала, что такое Олимпиада. Не знала, что это собой представляет. В моей голове всё было немного перекошено. Было много вопросов.

Вместе с олимпийской командой мы организовали шоу в расслабленном режиме. Но когда увидела кое-что в социальных сетях, то, к счастью, не столкнулась со всем этим, потому что могла бы оскорбить мам», — приводит слова певицы RMC Sport.

Во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже Айя Накамура в сопровождении Республиканской гвардии исполнила свои хиты Djadja» и Pookie, а также две французские классические песни. До начала Олимпиады разгорелись споры о целесообразности выступления французской певицы малийского происхождения.