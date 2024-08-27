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Пятеро спортсменов из Дагестана получили премии от президента Федерации борьбы за ОИ-2024

Президент Федерации борьбы Дагестана, бизнесмен Омар Муртузалиев наградил местных борцов, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Париже, выступая за другие страны.

Пятеро дагестанцев завоевали медали. Разамбек Жамалов, выступавший за Узбекистан, Ахмед Тажудинов, выступавший за Бахрейн, и Магомед Рамазанов, представлявший Болгарию, выиграли золото ОИ-2024. Даурен Куруглиев, выступавший за Грецию, и Магомедхан Магомедов, представлявший Азербайджан, завоевали бронзовые награды.

Победители Игр-2024 получили от Муртузалиева премию в 5 млн рублей, призёры — в 2 млн рублей.

Напомним, Олимпиада в Париже проходила с 24 июля по 11 августа. Российские борцы не были допущены до участия в Олимпиаде-2024 по политическим причинам.