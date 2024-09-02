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Парижане выступили против увековечивания олимпийских колец на Эйфелевой башне

Парижане выступили против увековечивания олимпийских колец на Эйфелевой башне
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Вице-президент ассоциации потомков Гюстава Эйфеля высказался против того, чтобы окончательно установить олимпийские кольца на Эйфелевой башне. Ранее мэр Парижа Анн Идальго объявила, что олимпийские кольца останутся на памятнике архитектуры после окончания Паралимпиады-2024.

«Эйфелева башня, ставшая символом Парижа и Франции, предназначена иметь более широкое значение, чем просто постоянно ассоциироваться с Олимпийскими играми», — приводит слова Савина Йейтман-Эйфеля BFMTV.

Парижанами была запущена онлайн-петиция против этого решения, на понедельник, 2 сентября, её подписали уже более 1900 человек.

Ранее стало известно, что в парижском соборе Нотр-Дам де Пари будет установлен колокол, в который звонили чемпионы Олимпийских игр — 2024 на соревнованиях, проходивших на стадионе «Стад де Франс».

Паралимпийские игры — 2024 стартовали в Париже 28 августа и завершатся 8 сентября.

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