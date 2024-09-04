Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Северокорейские спортсмены прошли «идеологическую чистку» после селфи с южнокорейцами

Северокорейские спортсмены прошли «идеологическую чистку» после селфи с южнокорейцами
Аудио-версия:
Комментарии

Северокорейские спортсмены Ри Чон Сик и Ким Кум Ен подверглись «идеологическому контролю» после совместного селфи с представителями Южной Кореи на Олимпиаде-2024. Это произошло во время награждения по итогам соревнований в миксте по настольному теннису.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на цитату высокопоставленного источника в Пхеньяне, спортсмены и члены Национального олимпийского комитета Северной Кореи прошли месячную «идеологическую чистку» с момента возвращения домой в середине августа. Она подразумевает стандартную процедуру для спортсменов, которые столкнулись с жизнью за пределами коммунистического государства.

Сообщается, что игроки в настольный теннис были выделены для критики в отчёте, представленном должностным лицам, за то, что они «улыбались», позируя рядом со спортсменами из страны, которую правительство Северной Кореи назвало своим «врагом номер один».

Материалы по теме
Олимпиаду нужно срочно реформировать. Какие виды спорта давно пора убрать
Олимпиаду нужно срочно реформировать. Какие виды спорта давно пора убрать
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android