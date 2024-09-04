Северокорейские спортсмены прошли «идеологическую чистку» после селфи с южнокорейцами

Северокорейские спортсмены Ри Чон Сик и Ким Кум Ен подверглись «идеологическому контролю» после совместного селфи с представителями Южной Кореи на Олимпиаде-2024. Это произошло во время награждения по итогам соревнований в миксте по настольному теннису.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на цитату высокопоставленного источника в Пхеньяне, спортсмены и члены Национального олимпийского комитета Северной Кореи прошли месячную «идеологическую чистку» с момента возвращения домой в середине августа. Она подразумевает стандартную процедуру для спортсменов, которые столкнулись с жизнью за пределами коммунистического государства.

Сообщается, что игроки в настольный теннис были выделены для критики в отчёте, представленном должностным лицам, за то, что они «улыбались», позируя рядом со спортсменами из страны, которую правительство Северной Кореи назвало своим «врагом номер один».