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В Австралии уволили тренера олимпийской сборной, который поддержал корейского пловца

В Австралии уволили тренера олимпийской сборной, который поддержал корейского пловца
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Тренер австралийской олимпийской сборной по плаванию Майкл Палфри уволен после его комментария в поддержку южнокорейского пловца перед Олимпиадой в Париже.

«Австралийская федерация плавания уволила Майкла Палфри из-за нарушения им трудового договора. Было установлено, что Палфри нарушил свой трудовой договор, опорочив свою репутацию и нанеся серьёзный ущерб своей репутации и репутации Swimming Australia, а также нанеся ущерб интересам Swimming Australia», — приводит заявление организации The Guardian.

Напомним, Палфри заявил корейскому телевидению, что он надеется, что представитель Южной Кореи Ким Ву Мин победит в заплыве на 400 м вольным стилем среди мужчин в Париже — в этом виде спорта соревновались австралийцы Сэм Шорт и Элайджа Уиннингтон.

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