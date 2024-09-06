В Австралии уволили тренера олимпийской сборной, который поддержал корейского пловца

Тренер австралийской олимпийской сборной по плаванию Майкл Палфри уволен после его комментария в поддержку южнокорейского пловца перед Олимпиадой в Париже.

«Австралийская федерация плавания уволила Майкла Палфри из-за нарушения им трудового договора. Было установлено, что Палфри нарушил свой трудовой договор, опорочив свою репутацию и нанеся серьёзный ущерб своей репутации и репутации Swimming Australia, а также нанеся ущерб интересам Swimming Australia», — приводит заявление организации The Guardian.

Напомним, Палфри заявил корейскому телевидению, что он надеется, что представитель Южной Кореи Ким Ву Мин победит в заплыве на 400 м вольным стилем среди мужчин в Париже — в этом виде спорта соревновались австралийцы Сэм Шорт и Элайджа Уиннингтон.