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Мэр Парижа подтвердила намерение сохранить олимпийские кольца на Эйфелевой башне

Мэр Парижа подтвердила намерение сохранить олимпийские кольца на Эйфелевой башне
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Мэр Парижа Анн Идальго официально заявила о своём желании сохранить символы Игр на Эйфелевой башне как минимум до следующей Олимпиады в Лос-Анджелесе (США) в 2028 году.

«Я сделала предложение, что до 2028 года, то есть до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, мы оставим кольца на Эйфелевой башне. И, возможно, они останутся потом, посмотрим», — приводит слова Идальго Lequipe.

Ранее стало известно, что жителями Парижа была запущена онлайн-петиция против этого решения, на понедельник, 2 сентября, её подписали уже более 1900 человек.

Ранее стало известно, что в парижском соборе Нотр-Дам де Пари будет установлен колокол, в который звонили чемпионы Олимпийских игр — 2024 на соревнованиях, проходивших на стадионе «Стад де Франс».

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