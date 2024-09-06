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Доротея Вирер заявила, что летние ОИ по масштабу намного превосходят зимние Олимпмпиады

Доротея Вирер заявила, что летние ОИ по масштабу намного превосходят зимние Олимпмпиады
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Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер сравнила Зимние и Летние Олимпийские игры.

«Я устала, но всё было замечательно. Не ожидала, что летние Олимпиады настолько масштабнее наших (зимних), разница почти шокирующая. Я многое увидела и узнала, встретила много прекрасных людей и выяснила, сколько работы происходит за кулисами мероприятия…

И бедные журналисты, которые следят за соревнованиями, а потом должны ждать, пока спортсмен переоденется, и затем делать дальнейшую работу. Это происходило и со мной, хотя я не была журналисткой – в вашем случае это еще напряжённее. Представляю, насколько трудно следить за гонками зимой при таких температурах и ждать нас. Я буду переодеваться быстро, ха-ха.

Опыт получился удачным. Я впервые вживую увидела многие виды спорта – и сразу на высоком уровне. Атлеты сильно впечатлили – больше, чем когда я сама соревнуюсь, не знаю почему...», — приводит слова итальянки Fondo Italia.

Призёр зимних Олимпиад Доротея Вирер во время Игр-2024 в Париже работала комментатором на телеканаде Eurosport.

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