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Член оргкомитета Олимпиады-2026: контраст гор и города — интересная особенность наших Игр

Член оргкомитета Олимпиады-2026: контраст гор и города — интересная особенность наших Игр
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Генеральный директор оргкомитета зимних Олимпийских игр — 2026 Андреа Варнье рассказал об особенностях инфраструктуры предстоящей Олимпиады, которая пройдёт в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

«Зимние Олимпийские игры возвращаются в Альпы, которые, по нашему мнению, являются фантастическим фоном, который нам нужно использовать максимально эффективно. Что касается города, у нас также есть важный компонент, поскольку Милан привык принимать крупные мероприятия.

Хотя мы не сможем создать площадки, столь же открытые для города, как в Париже, мы стремимся сделать центр Милана активным для его жителей, поскольку Игры выпадают на пик рабочего сезона — в феврале нет отпусков. Надеемся, что все ощутят особую городскую среду. Итак, у нас будут горы в лучшем виде и город. Этот контраст станет одной из наиболее интересных особенностей наших Игр», — приводит слова Варнье официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

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