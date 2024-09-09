Член оргкомитета зимней Олимпиады-2026 рассказал о проблемах в организации Игр

Генеральный директор оргкомитета зимних Олимпийских игр — 2026 Андреа Варнье рассказал о проблемах в организационном процессе соревнований. Олимпиада пройдёт в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

«С конца прошлого года в области строительства наблюдается значительное ускорение. Лето особенно важно, так как на многих объектах нельзя работать зимой. Это серьёзная проблема, поскольку часть инфраструктуры будет готова совсем близко к началу Игр.

У нас также есть постоянные проблемы с привлечением деловых и маркетинговых партнёров. Хотя мы подписали три крупных контракта, пока были на Олимпиаде в Париже, ещё три должны подписать в сентябре, многое предстоит сделать», — приводит слова Варнье официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).