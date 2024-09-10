Художественный руководитель церемонии открытия Игр-2024 расплакался, когда узнал о дожде

Художественный руководитель церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже Томас Джолли рассказал о своих эмоциях, когда узнал, что во время открытия Олимпиады будет дождь. Джолли расплакался, когда узнал, что 26 июля будет дождь.

«Я лёг спать около 5 утра, было солнечно, мы были в футболках. Я сказал себе, что это здорово, что планеты выровнены, репетиция с Селин Дион была очень красивой. В 7 часов утра мне позвонил Тьерри Ребуль, организатор церемоний Парижских игр. Он сообщил, что идёт дождь и через полчаса состоится экстренная встреча. Я говорю ему: «Нет, Тьерри, дождя нет, я проверил, так что дождя не будет». Он ответил, что, если пойдёт дождь, будет экстренное заседание.

Когда мы узнали, что будет дождь, я вспомнил, как пролетели два года работы… Я не знал, к чему это приведёт.

Впоследствии, немного оглядываясь назад, я так сильно поблагодарил этот дождь, потому что он был таким сильным, и мы вместе с художниками, техниками, всей командой смогли быстро перестроиться», — рассказал Джолли в одном из кадров документального фильма.

Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр — 2024 прошла в Париже 26 июля. Через несколько минут после начала мероприятия в столице Франции начался сильный дождь.