«У неё была мечта петь на Эйфелевой башне». Художественный руководитель ОИ — о Селин Дион

Художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) Тома Жолли рассказал о выступлении канадской певицы Селин Дион на мероприятии. Дион исполнила «Гимн любви» Эдит Пиаф прямо на Эйфелевой башне в конце церемонии.

По его словам, первая репетиция выступления состоялась за день до церемонии, в 3 часа ночи.

«Она приехала. Ей предложили два варианта постановки. Первый — на сцене Трокадеро. Но она сказала: «Буду петь на Эйфелевой башне, даже если будет ветрено, пойдёт снег или дождь. Это уже очень давно было моей мечтой».

У неё была мечта петь на Эйфелевой башне, без фонограммы, вживую. Она это сделала, ещё одна железная леди», — приводит слова Тома Жолли RMC Sport.