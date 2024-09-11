Австралийского хоккеиста дисквалифицировали на 12 месяцев за покупку кокаина на Олимпиаде

Австралийский спортсмен член сборной Австралии по хоккею на траве Томас Крейг был дисквалифицирован на 12 месяцев после покупки кокаина в Париже во время летней Олимпиады-2024. Об итогах расследования сообщили в Федерации хоккея на траве Австралии (HA).

Уточняется, что спортсмен полностью отбудет срок в шесть месяцев, а вторую его половину может избежать в случае надлежащего поведения. В это время Крейгу запрещено принимать участие в матчах любого уровня, которые проводятся HA. В заявлении указано, что спортсмен может быть включён в состав национальной команды на 2025 год.

Напомним, 8 августа стало известно о задержании правоохранительными органами Парижа Томаса Крейга во время попытки покупки кокаина в одном из городских округов.