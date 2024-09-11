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Патриарх Кирилл: Олимпиада-2024 отражает регресс западной цивилизации

Патриарх Кирилл: Олимпиада-2024 отражает регресс западной цивилизации
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Патриарх Кирилл высказался о прошедших летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Он отметил, что соревнования демонстрируют регресс западной цивилизации.

«Сегодня мы наблюдаем активное раскультивирование, раскультуривание, появилось даже особое понятие для описания вводимых в обиход практик — «новая нормальность». Мы видим также переименование различных дикостей в новую культуру. Прошедшая Олимпиада — яркий тому пример. Репортажи с Олимпиады — это очень пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной культ, — приводит его слова ТАСС.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали в пяти видах спорта в нейтральном статусе.

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