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Том Круз не взял гонорар за трюки на церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Том Круз не взял гонорар за трюки на церемонии закрытия Олимпиады в Париже
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Глава оргкомитета летней Олимпиады – 2028 в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман заявил, что американский актёр Том Круз отказался от гонорара за выполнение трюков на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Изначально идея заключалась в том, чтобы человек на стадионе был в качестве дублёра. Мы подумали, ну, у нас нет возможности это сделать. У нас будет четыре часа съёмочного времени. Примерно через пять минут после начала презентации [Том Круз] говорит: «Я в деле. Но соглашусь только в том случае, если сделаю всё сам», — привалит слова Вассермана The Hollywood Reporter.

Вассерман сообщил, что Том Круз и все остальные участники проекта делали всё это бесплатно. Актёр репетировал во время съёмок очередной части фильма «Миссия невыполнима».

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