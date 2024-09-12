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Инал Тасоев высказался о несостоявшейся схватке с Тедди Ринером на Олимпиаде-2024

Инал Тасоев высказался о несостоявшейся схватке с Тедди Ринером на Олимпиаде-2024
Инал Тасоев
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Российский дзюдоист чемпион мира 2023 года Инал Тасоев высказался о том, что не смог провести встречу с соперником из Франции Тедди Ринером на Олимпиаде-2024 в Париже.

«То, что на Олимпиаде не случилось схватки Тасоев — Ринер — потеря с точки зрения медийной составляющей. Она должна была случиться потому, что вокруг неё и меня было много хайпа. Мне все говорили: «Вот он (Тедди Ринер. — Прим. «Чемпионата») просто чемпион, а ты народный чемпион». Очень много вопросов оставила схватка с предыдущего ЧМ. И этот вопрос надо было закрывать именно на Олимпийских играх. Я всё это говорю не в свою пользу. Этот поединок пошёл бы на пользу семье дзюдо. Об этом бы говорили многие», — сказал Тасоев в интервью на YouTube-канале Main Event Podcast.

Олимпиада-2024 проходила с 26 июля по 11 августа. Российские дзюдоисты отказались от участия в нейтральном статусе, а Инал Тасоев не получил приглашения от МОК.

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