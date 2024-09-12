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Дзюдоист Тасоев рассказал, какие чувства испытывает спустя время после недопуска на ОИ

Дзюдоист Тасоев рассказал, какие чувства испытывает спустя время после недопуска на ОИ
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Российский дзюдоист чемпион мира 2023 года Инал Тасоев прокомментировал недопуск на Олимпиаду-2024 и рассказал о дальнейших планах.

«Мне один человек сказал, что я сейчас не ощущаю ситуацию [недопуск на ОИ-2024], но время пройдёт и ты почувствуешь, каково это на самом деле. Всю эту ситуацию я воспринял с улыбкой. Легко ведь сказать, что так суждено? Но прошло время — и я начинаю это осознавать, тяжело всё воспринимать. Особенно когда наедине с самим собой. Не знаю, по каким причинам не получилось.

Я просто хочу, чтобы спорт был просто спортом, а люди состязались на ринге, татами и ковре. Будучи спортсменом, я не должен разговаривать о политике, о том, что происходит в другой стране. У меня есть своя задача. Я прихожу в зал и занимаюсь спортом, целыми сутками тренируюсь. Я не вижу свою семью. Иногда ударяюсь больно, тяжело, обидно. И какой-то непонятный человек принимает решение, что ты не едешь на Олимпийские игры. Как можно это принять?

Я себя мотивирую и хочу продолжать делать то же самое, что и после ЧМ. Останусь, буду также тренироваться. Я хочу выиграть эти Олимпийские игры. Был там, но не получилось», — сказал Тасоев в интервью на YouTube-канале Main Event Podcast.

Олимпиада-2024 проходила с 26 июля по 11 августа. Российские дзюдоисты отказались от участия в нейтральном статусе, а Инал Тасоев не получил приглашения от МОК.

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