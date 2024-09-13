Сидни Маклафлин рассказала, почему не выступала за пределами США накануне Олимпиады-2024

Трёхкратная победительница Олимпийских игр и чемпионатов мира американская легкоатлетка Сидни Маклафлин рассказала, почему отказалась покидать США накануне Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

«Мой сезон всегда построен на крупных турнирах, чемпионатах. С тренером Бобом Керси составляли программу, исходя из этого. Я также должна была быть на высоте на американских отборочных стартах, чтобы попасть на Олимпийские игры. Поэтому выступать в Европе в это время нелегко, а трансконтинентальные перелёты довольно утомительны», — приводит слова Маклафлин Inside the Games со ссылкой на оргкомитет Бриллиантовой лиги.

Напомним, с 13 по 14 сентября в Брюсселе (Бельгия) пройдёт финал Бриллиантовой лиги. Ранее стало известно, что в соревнованиях не примут участие американец Грант Холлоуэй и норвежец Карстен Вархольм. В то же время украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила о желании установить новый мировой рекорд.