В субботу, 14 сентября, пройдёт парад спортсменов-олимпийцев на Елисейских полях в Париже. Мероприятие начнётся в 16:00 на Елисейских полях, парад пройдёт в направлении площади Этуаль, где огромная сцена будет окружать Триумфальную арку. В 21:00 наступит время большого концерта, за которым последует диджейский сет до полуночи.

«У нас всех будет новый момент вместе. Увидеть, услышать, пережить снова. Нужно немного всё освежить в памяти. Именно так я подошёл к этой теме и предложил. Есть материальное наследие, и бог знает, что оно важно, но есть и нематериальное наследие — это память сердца. Она фундаментально важна для движения вперёд», — приводит слова Тьерри Ребуля, креативного директора церемоний Олимпийских и Паралимпийских игр — 2024, RMC Sport.