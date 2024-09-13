Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко высказалась об итогах Олимпиады-2024

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала итоги турнира синхронисток на Олимпиаде-2024.

«Могу сказать, что только Китай показал чистоту прежнего синхронного плавания, синхронность, натянутые ноги, шпагаты. То, что лежит в основе нашего вида спорта. Понравилась акробатическая группа у сборной США. Считаю, что на Олимпийских играх нужно было оставить прежнее расписание, когда сначала были дуэты, а потом группы. Те, кто отпахал в группах на полную, были в дуэтах просто мёртвые, это было видно невооружённым взглядом. Сложность у всех на максимальном уровне человеческих возможностей, и после выступления в группах спортсменкам из дуэтов было невероятно сложно.

В итоге по качеству выступления в дуэтах было всё печально. Мы сидели с Леной (Вороновой — дочь Татьяны Данченко. — Прим. «Чемпионата») и смотрели друг на друга вытаращенными глазами. Даже говорить в этом случае друг другу ничего не надо. И так всё понятно. Немой вопрос во взгляде: «А что это?» Было ощущение, что несколько стран знали, что обнулять оценку за мелкие недокруты в гибридах не будут. На чемпионатах мира за это наказывали, это серьёзно сказывалось на итоговом результате. На Олимпиаде этого не было, если только не случалось грубого «асинхрона», когда спортсменки просто сбивались и путались в связках, которые сейчас очень похожи друг на друга», — приводит слова Данченко «Матч ТВ».

Олимпиада-2024 проходила в Париже с 26 июля по 11 августа.