Глава оргкомитета ОИ-2024 заявил, что за время соревнований продали более 12 млн билетов

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге заявил, что за время соревнований было продано 12 132 647 билетов.

«Во время Игр в Париже 2024 года было продано 12 132 647 билетов, мы чрезвычайно гордимся этой цифрой. Это почти 95% заполняемости. Настоящий успех. Рекордное количество билетов было продано в лёгкой атлетике, с более чем миллионом билетов на Олимпийские игры. Также на онлайн-гонках по велоспорту, с участием более миллиона человек, я думаю, это произвело впечатление. Также наблюдается значительная посещаемость бесплатных мероприятий», — приводит слова Эстанге RMC Sport.

Ранее стало известно, что в субботу, 14 сентября, пройдёт парад спортсменов-олимпийцев на Елисейских полях в Париже. Мероприятие начнётся в 16:00 на Елисейских полях, парад пройдёт в направлении площади Этуаль, где огромная сцена будет окружать Триумфальную арку.