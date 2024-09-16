Знаменосец Франции на ОИ — об идее Макрона: не должно быть уловкой, чтобы скрыть бедность

Знаменосец Франции на церемонии открытия Олимпиады-2024 легкоатлетка Мелина Робер-Мишон подвергла критике идею президента страны Эманнуэля Макрона учредить ежегодный национальный спортивный праздник 14 сентября. В этот день в Париже прошёл «Парад чемпионов» в честь олимпийцев и паралимпийцев.

«Думаю, страх заключается в том, что мы скажем: «Давай, мы собираемся провести спортивный фестиваль, они будут счастливы, и этого будет достаточно». Спорт необходимо поддерживать ежедневно, через клубы и поддержку клубов круглый год.

Но это не должно происходить лишь один раз в году. Спорт – это волонтёры, клубы, спортсмены. Спорт живёт круглый год. Так что праздник спорта — это хорошо, если всё остальное последует за этим. Он не должен быть уловкой, чтобы скрыть бедность», — приводит слова Роберт-Мишон RMC Sport.