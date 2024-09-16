«Разрушили ценности». Французский рэпер раскритиковал организаторов Олимпиады в Париже

Французский рэпер Booba подверг критике организаторов Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) за разрушение спортивных ценностей.

«Мне показалось неприличным интересоваться Олимпиадой, когда вокруг столько проблем, политика, кризис. Олимпийский огонь носил кто угодно. Они разрушили ценности спорта, даже вернули Снуп Догга, который курит траву целыми днями», — приводит слова рэпера RMC Sport.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов выступили в пяти видах спорта в нейтральном статусе и завоевали только одну медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.